W Pakistanie kolejne posiedzenie w sprawie prawniczki i obrończyni praw człowieka Imaan Mazari oraz jej męża, prawnika Hadiego Alego Chatthy, odbędzie się w więzieniu Adiala. Islamabadzki sąd antyterrorystyczny został poinformowany, że Ministerstwo Prawa wydało odpowiednie zawiadomienie. Prawnikom i świadkom polecono przybyć do więzienia na posiedzenie w sprawie dotyczącej demontażu ogrodzeń.

Skargi obrony na warunki spotkań

Jak informuje The Express Tribune, Mazari i Chattha uczestniczyli w rozprawie przez łącze wideo, podczas gdy ich prawnicy byli obecni w sądzie. Jeden z obrońców złożył pisemny wniosek, w którym opisał trudności podczas spotkania z klientami w więzieniu Adiala.

Według niego na spotkanie trzeba było czekać około godziny, a samo spotkanie trwało 25 minut. Prawnik oświadczył, że rozmowa odbyła się w sali konferencyjnej, była nagrywana, a poufność nie została zapewniona. Twierdzi także, że nie mógł przekazać oskarżonym kopii materiałów sprawy. Podczas spotkania z Mazari obecne były dwie policjantki, drzwi pozostawały otwarte, a na zewnątrz stali policjanci, wynika z wniosku obrońcy.

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Stanowisko sądu i oskarżonych

Obrona nalegała, że postępowanie nie powinno odbywać się bez osobistej obecności oskarżonych. Sędzia Tahir Abbas Sipra powiedział, że przez kilka dni nakazywał doprowadzenie Mazari i Chatthy do sądu, oraz skrytykował działania policji. Nakazał także sprawdzić, czy administracja więzienia przedstawiła wyjaśnienie, dlaczego oskarżonych nie doprowadzono do sądu.

Hadi Ali Chattha oświadczył przez łącze wideo, że małżeństwo nie sprzeciwia się ani osobistemu udziałowi w posiedzeniu sądu, ani przeprowadzeniu rozprawy w więzieniu, pod warunkiem że ich prawnicy i dziennikarze zostaną wpuszczeni do Adiali. Według obrońcy Mazari i Chattha nie bojkotują postępowania, lecz z powodu problemów z dźwiękiem i internetem podczas rozpraw online nie mogą w pełni śledzić posiedzeń ani konsultować się z prawnikami.

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