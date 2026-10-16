В Reuters выяснили, кто отдал приказ ограничить работу Starlink в Украине

Приказ об ограничении работы спутниковой системы Starlink, которую Украина использует для связи на поле боя и управления беспилотниками, поступил из Белого дома. Об этом говорится в версии событий, обнародованной агентством Reuters.

По словам двух американских и одного западного чиновника, руководство Министерства обороны США получило сообщение о необходимости замедления работы сервиса SpaceX Starshield, предоставляемого украинским вооруженным силам.

Чиновники не уточнили, кто именно в Белом доме принял это решение и кто отвечает за выполнение приказа. Пентагон является крупнейшим заказчиком Starshield — военной версии сервиса Starlink.

Агентство Reuters обратилось за комментарием к еще одному неназванному высокопоставленному чиновнику, однако он опроверг, что к этому приказу мог быть причастен президент США Дональд Трамп.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану раскритиковал ограничение работы Starlink для украинских военных дронов. По его словам, это может привести к значительным человеческим жертвам.

Американский предприниматель Илон Маск объяснил, кто принимает решения об использовании военной спутниковой системы Starshield. Его заявление прозвучало после сообщений о перебоях со связью во время работы украинских беспилотников.

В США владелец SpaceX Илон Маск заявил, что решения об ограничениях скорости или способах использования систем StarShield принимают Вооруженные силы США, а последнее слово остается за президентом Дональдом Трампом.

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