В Reuters дізнались, хто наказав обмежити роботу Starlink в Україні

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Наказ про обмеження роботи супутникової системи Starlink, яку Україна використовує для зв’язку на полі бою та управління безпілотниками, надійшов із Білого дому. Про це йдеться у версії подій, оприлюдненій агентством Reuters.

За словами двох американських одного західного чиновників, керівництво міністерства війни США отримало повідомлення про необхідність уповільнення роботи сервісу SpaceX Starshield, який надається українським збройним силам.

Чиновники не уточнили, хто саме в Білому домі ухвалив це рішення та хто відповідає за виконання наказу. Пентагон є найбільшим замовником Starshield – військової версії сервісу Starlink.

Агентство Reuters звернулося за коментарем до ще одного неназваного високопосадовця, проте він спростував, що до цього наказу міг бути причетний президент США Дональд Трамп.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану розкритикував обмеження роботи Starlink для українських військових дронів. За його словами, це може призвести до значних втрат серед людей.

Американський підприємець Ілон Маск пояснив, хто ухвалює рішення щодо використання військової супутникової системи Starshield. Його заява пролунала після повідомлень про перебої зі зв’язком під час роботи українських безпілотників.

У США власник SpaceX Ілон Маск заявив, що рішення щодо обмежень швидкості або способу використання систем StarShield ухвалюють Збройні сили США, а остаточне слово має президент Дональд Трамп.

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