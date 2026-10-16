В Австралии представители Либеральной партии заявили, что их партия еще не определила общую позицию по соглашению о свободной торговле с Европейским Союзом. Это противоречит заявлению лидера Национальной партии Мэтта Канавана, который сказал, что обе партии Коалиции выступают против документа, сообщает ABC News.

Канаван в статье для The Australian заявил, что договоренность, достигнутая министром торговли Доном Фарреллом, якобы ослабит суверенитет Австралии в формировании климатической политики и нанесет ущерб сталелитейной отрасли и части фермеров. Его позицию поддержала сенатор Бриджит Маккензи, которая сказала, что сенаторы Коалиции едины в намерении не голосовать за соглашение.

Либералы не приняли решения

В то же время два сенатора от Либеральной партии сообщили ABC, что считают предложенное соглашение лучше нынешнего состояния торговых отношений и склоняются к его поддержке. Один из них также подчеркнул дипломатическое значение договоренности на фоне торговых споров, которые ведут США.

Несколько высокопоставленных либералов отметили, что документ еще не рассматривался теневым кабинетом и не обсуждался на партийном совещании Коалиции. По их мнению, это может произойти только после изучения соглашения парламентским Объединенным постоянным комитетом по договорам.

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Некоторые представители Либеральной партии назвали согласованную на данный момент формулу следующей: Коалиция выступает против соглашения в его нынешнем виде, однако позиция будет зависеть от надлежащего парламентского и внутрикоалиционного процесса. Позднее Канаван также сказал, что оппозиция не поддерживает документ именно в текущей редакции.

Правительство отвергает возможность пересмотра

Министр торговли Дон Фаррелл заявил, что пересмотреть договоренность уже невозможно, поскольку соглашение завершено. Его текст лидеры сторон согласовали в этом году, однако подписание ожидается после завершения юридических проверок Австралией и всеми государствами-членами ЕС, вероятнее всего в начале следующего года.

Соглашение предусматривает более широкий доступ на европейский рынок для австралийских экспортеров говядины и баранины, а также фруктов, овощей и морепродуктов. Австралийская торгово-промышленная палата поддержала ратификацию документа, хотя ее исполнительный директор Эндрю Маккеллар признал, что договоренность не является совершенной.

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