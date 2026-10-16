澳大利亚自由党代表表示，该党尚未就与欧盟的自由贸易协定确定统一立场。这与国家党领袖马特·卡纳万的说法相矛盾；卡纳万称，联盟党内两党都反对该文件，ABC新闻报道。

卡纳万在为《澳大利亚人报》撰写的文章中称，贸易部长唐·法雷尔达成的协议据称将削弱澳大利亚在制定气候政策方面的主权，并损害钢铁行业和部分农民的利益。参议员布里奇特·麦肯齐支持了他的立场，她表示联盟党参议员一致打算不投票支持该协议。

自由党尚未作出决定

与此同时，两名自由党参议员告诉ABC，他们认为拟议协议优于当前的贸易关系状况，并倾向于支持该协议。其中一人还强调，在美国正在进行贸易争端的背景下，这项安排具有外交意义。

多名自由党高级人士指出，该文件尚未由影子内阁审议，也未在联盟党的党团会议上讨论。他们认为，只有在议会条约联合常设委员会审查该协议后，才可能进行这些程序。

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一些自由党代表将目前达成一致的表述称为：联盟党反对该协议的现有形式，但其立场将取决于适当的议会程序和联盟党内部程序。卡纳万后来也表示，反对党不支持该文件的正是其当前版本。

政府排除修订的可能性

贸易部长唐·法雷尔表示，由于协议已经完成，已不可能再修订这项安排。各方领导人今年就协议文本达成一致，但预计将在澳大利亚和所有欧盟成员国完成法律审查后签署，最可能是在明年初。

该协议将为澳大利亚牛肉和羊肉出口商，以及水果、蔬菜和海鲜出口商提供更广泛的欧洲市场准入。澳大利亚商会支持批准该文件，尽管其首席执行官安德鲁·麦凯勒承认，这项安排并不完美。

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