W Australii przedstawiciele Partii Liberalnej oświadczyli, że ich partia nie ustaliła jeszcze wspólnego stanowiska w sprawie umowy o wolnym handlu z Unią Europejską. Jest to sprzeczne z deklaracją lidera Partii Narodowej Matta Canavana, który powiedział, że obie partie Koalicji sprzeciwiają się dokumentowi, informuje ABC News.

Canavan w artykule dla The Australian oświadczył, że porozumienie wynegocjowane przez ministra handlu Dona Farrella rzekomo osłabi suwerenność Australii w kształtowaniu polityki klimatycznej oraz zaszkodzi przemysłowi stalowemu i części rolników. Jego stanowisko poparła senatorka Bridget McKenzie, która powiedziała, że senatorowie Koalicji są zgodni w zamiarze niegłosowania za umową.

Liberałowie nie podjęli decyzji

Jednocześnie dwóch senatorów Partii Liberalnej powiedziało ABC, że uważają proponowaną umowę za lepszą od obecnego stanu stosunków handlowych i skłaniają się ku jej poparciu. Jeden z nich podkreślił także dyplomatyczne znaczenie porozumienia w obliczu sporów handlowych prowadzonych przez USA.

Kilku wysokich rangą liberałów zaznaczyło, że dokument nie był jeszcze rozpatrywany przez gabinet cieni ani omawiany na posiedzeniu partyjnym Koalicji. Ich zdaniem może to nastąpić dopiero po zbadaniu umowy przez parlamentarną Wspólną Stałą Komisję ds. Traktatów.

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Niektórzy przedstawiciele Partii Liberalnej określili obecnie uzgodnioną formułę następująco: Koalicja sprzeciwia się umowie w jej obecnym kształcie, ale stanowisko będzie zależało od właściwego procesu parlamentarnego i wewnątrzkoalicyjnego. Później Canavan również powiedział, że opozycja nie popiera dokumentu właśnie w jego obecnej wersji.

Rząd odrzuca możliwość rewizji

Minister handlu Don Farrell oświadczył, że zmiana porozumienia nie jest już możliwa, ponieważ umowa została sfinalizowana. Jej tekst został uzgodniony przez liderów stron w tym roku, jednak podpisania oczekuje się po zakończeniu kontroli prawnych przez Australię i wszystkie państwa członkowskie UE, najprawdopodobniej na początku przyszłego roku.

Umowa przewiduje szerszy dostęp do rynku europejskiego dla australijskich eksporterów wołowiny i jagnięciny, a także owoców, warzyw i owoców morza. Australijska Izba Handlu i Przemysłu poparła ratyfikację dokumentu, choć jej dyrektor wykonawczy Andrew McKellar przyznał, że porozumienie nie jest doskonałe.

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