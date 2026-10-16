W Turcji podczas ogólnokrajowej operacji zatrzymano 348 osób w sprawie werbowania przez media społecznościowe ludzi do dokonywania zabójstw na zlecenie. Według RMF24, zatrzymania miały miejsce w 58 z 81 prowincji kraju.

Werbowanie przez media społecznościowe

Według tureckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podejrzani wykorzystywali platformy społecznościowe do poszukiwania wykonawców zabójstw na zlecenie oraz reklamowania takich usług. W publikacjach, jak twierdzi resort, znajdowały się również groźby, obelgi i propaganda grup przestępczych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że autorzy takich treści gloryfikowali przestępstwa i przestępców, a także popularyzowali działalność grup przestępczych. Zatrzymanych resort nazwał przedstawicielami „nowego pokolenia” sieci przestępczych, które wykorzystują media społecznościowe do pozyskiwania nowych członków i normalizowania przestępczości.

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Zabezpieczona broń

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli 42 pistolety, 35 sztuk broni długiej, 26 pistoletów hukowych, laskę dynamitu, pocisk przeciwlotniczy i 2865 sztuk amunicji.

Tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło również, że takie grupy przenoszą rywalizację i konflikty na platformy cyfrowe. Resort podkreślił zamiar przeciwdziałania propagandzie przestępczości i działalności sieci, które, według jego oceny, są ukierunkowane na młodzież.

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