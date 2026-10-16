В Турции в ходе общенациональной операции задержали 348 человек по делу о вербовке через социальные сети людей для совершения заказных убийств. По данным RMF24, задержания произошли в 58 из 81 провинции страны.

Вербовка через соцсети

По данным Министерства внутренних дел Турции, подозреваемые использовали социальные платформы для поиска исполнителей заказных убийств и рекламы таких услуг. В публикациях, как утверждает ведомство, также содержались угрозы, оскорбления и пропаганда преступных группировок.

МВД заявило, что авторы такого контента прославляли преступления и преступников, а также популяризировали деятельность преступных групп. Задержанных в ведомстве назвали представителями «нового поколения» преступных сетей, которые используют соцсети для привлечения новых участников и нормализации преступности.

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Изъятое оружие

Во время обысков правоохранители изъяли 42 пистолета, 35 единиц длинноствольного оружия, 26 шумовых пистолетов, шашку динамита, зенитный снаряд и 2865 боеприпасов.

Турецкое МВД также заявило, что такие группы переносят соперничество и конфликты на цифровые платформы. Ведомство подчеркнуло намерение противодействовать пропаганде преступности и деятельности сетей, которые, по его оценке, ориентируются на молодежь.

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