Ліберали Австралії не погодили позицію щодо угоди з ЄС — ABC News Australia

В Австралії представники Ліберальної партії заявили, що їхня партія ще не визначила спільної позиції щодо угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Це суперечить заяві лідера Національної партії Метта Канавана, який сказав, що обидві партії Коаліції виступають проти документа, повідомляє ABC News.

Канаван у статті для The Australian заявив, що домовленість, досягнута міністром торгівлі Доном Фарреллом, нібито послабить суверенітет Австралії у формуванні кліматичної політики та зашкодить сталеливарній галузі й частині фермерів. Його позицію підтримала сенаторка Бріджит Маккензі, яка сказала, що сенатори Коаліції єдині в намірі не голосувати за угоду.

Ліберали не ухвалювали рішення

Водночас два сенатори від Ліберальної партії повідомили ABC, що вважають запропоновану угоду кращою за чинний стан торговельних відносин і схиляються до її підтримки. Один із них також наголосив на дипломатичному значенні домовленості на тлі торговельних суперечок, які ведуть США.

Кілька високопоставлених лібералів зазначили, що документ ще не розглядав тіньовий кабінет і не обговорювала партійна нарада Коаліції. На їхню думку, це може відбутися лише після вивчення угоди спільним постійним комітетом парламенту з питань торгівлі.

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Деякі представники Ліберальної партії назвали узгоджену наразі формулу такою: Коаліція виступає проти угоди в її нинішньому вигляді, але позиція залежатиме від належного парламентського та внутрішньокоаліційного процесу. Пізніше Канаван також сказав, що опозиція не підтримує документ саме в поточній редакції.

Уряд відкидає можливість перегляду

Міністр торгівлі Дон Фаррелл заявив, що переглядати домовленість уже неможливо, оскільки угоду завершено. Її текст узгодили лідери сторін цього року, однак підписання очікують після завершення юридичних перевірок Австралією та всіма країнами-членами ЄС, найімовірніше на початку наступного року.

Угода передбачає ширший доступ на європейський ринок для австралійських експортерів яловичини та баранини, а також фруктів, овочів і морепродуктів. Австралійська торгово-промислова палата підтримала ратифікацію документа, хоча її виконавчий директор Ендрю Маккеллар визнав, що домовленість не є досконалою.

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