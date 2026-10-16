Папа Лев XIV відслужив месу в лікарні Джемеллі — ANSA English

Папа Лев XIV 16 жовтня відслужив полуденну месу в лікарні Джемеллі в Римі, Італія, де він перебуває після операції з приводу раку легень. Про це з посиланням на Ватикан повідомляє ANSA English.

Меса на десятому поверсі

Богослужіння розпочалося о 12:00 в приміщенні, облаштованому на десятому поверсі римської лікарні. На месі були присутні медичні працівники та медсестри лікарні, які на той момент не чергували, а також співробітники Корпусу жандармерії Держави-Міста Ватикан.

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Подяка медичному персоналу

Під час проповіді понтифік подякував лікарям, медсестрам і допоміжному персоналу за щоденну роботу з догляду за хворими та людьми, які перебувають у вразливому стані. Окремо він висловив вдячність працівникам за допомогу, яку вони надавали й продовжують надавати йому.

Пресслужба Ватикану також оприлюднила перші фотографії Лева XIV, зроблені під час його перебування в лікарні після хірургічного втручання.

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