Папа Лев XIV отслужил мессу в больнице Джемелли — ANSA English
Папа Лев XIV 16 октября отслужил полуденную мессу в больнице Джемелли в Риме, Италия, где он находится после операции по поводу рака лёгких. Об этом со ссылкой на Ватикан сообщает ANSA English.
Месса на десятом этаже
Богослужение началось в 12:00 в помещении, оборудованном на десятом этаже римской больницы. На мессе присутствовали медицинские работники и медсёстры больницы, которые в тот момент не дежурили, а также сотрудники Корпуса жандармерии Государства-града Ватикана.
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Благодарность медицинскому персоналу
Во время проповеди понтифик поблагодарил врачей, медсестёр и вспомогательный персонал за их ежедневную работу по уходу за больными и людьми, находящимися в уязвимом положении. Отдельно он выразил признательность сотрудникам за помощь, которую они оказывали и продолжают оказывать ему.
Пресс-служба Ватикана также опубликовала первые фотографии Льва XIV, сделанные во время его пребывания в больнице после хирургического вмешательства.