Papież Leon XIV odprawił mszę w szpitalu Gemelli — ANSA English
Papież Leon XIV 16 października odprawił południową mszę w szpitalu Gemelli w Rzymie we Włoszech, gdzie przebywa po operacji raka płuc. Poinformowała o tym, powołując się na Watykan, ANSA English.
Msza na dziesiątym piętrze
Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 12:00 w pomieszczeniu przygotowanym na dziesiątym piętrze rzymskiego szpitala. We mszy uczestniczyli pracownicy medyczni i pielęgniarki szpitala, którzy w tym czasie nie pełnili dyżuru, a także pracownicy Korpusu Żandarmerii Państwa-Miasta Watykanu.
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Podziękowania dla personelu medycznego
Podczas homilii papież podziękował lekarzom, pielęgniarkom i personelowi pomocniczemu za codzienną pracę polegającą na opiece nad chorymi i osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji. Osobno wyraził wdzięczność pracownikom za pomoc, której mu udzielali i nadal udzielają.
Biuro prasowe Watykanu opublikowało również pierwsze zdjęcia Leona XIV wykonane podczas jego pobytu w szpitalu po zabiegu chirurgicznym.