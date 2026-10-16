Неизвестные вооруженные люди похитили комиссара дивизии Рахшан Асада Уллу Какара в пакистанской провинции Белуджистан. По данным полиции, он ехал на частном автомобиле из Кветты в Харан, когда нападавшие остановили его транспортное средство.

Автомобиль остановили на трассе

Как сообщает Dawn, нападавшие перекрыли трассу Ношки—Харан в районе Баршонки и перехватили автомобиль чиновника. Похитители сначала увезли с собой Какара, его водителя и автомобиль.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По словам высокопоставленного сотрудника полиции, водителя позднее отпустили. Он добрался до Харана и сообщил чиновникам о похищении своего руководителя. Как отмечает издание, Какар стал еще одним чиновником Пакистанской административной службы, похищенным в Белуджистане.

Предыдущее похищение в этом районе

В прошлом месяце примерно в том же районе был похищен заместитель комиссара Харана Мунир Ахмед Сумро, сообщили чиновники. В материале не указано, кто именно стоит за похищением Асада Уллы Какара.

Читай нас в