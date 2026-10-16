У Пакистані викрали комісара дивізії Рахшан Асада Уллу Какара — Dawn

У пакистанській провінції Белуджистан невідомі озброєні люди викрали комісара дивізії Рахшан Асада Уллу Какара. За даними поліції, він їхав приватним автомобілем із Кветти до Харана, коли нападники зупинили його транспортний засіб.

Автомобіль зупинили на трасі

Як повідомляє Dawn, нападники перекрили трасу Ношкі—Харан у районі Баршонки та перехопили автомобіль посадовця. Викрадачі спершу забрали із собою Какара, його водія й автомобіль.

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За словами високопосадовця поліції, водія згодом відпустили. Він дістався Харана та повідомив посадовцям про викрадення свого керівника. Какар став ще одним посадовцем Пакистанської адміністративної служби, викраденим у Белуджистані, зазначає видання.

Попереднє викрадення в цьому районі

Минулого місяця приблизно в тому самому районі викрали заступника комісара Харана Муніра Ахмеда Сумро, повідомили посадовці. У матеріалі не вказано, хто саме стоїть за викраденням Асада Улли Какара.

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