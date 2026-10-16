Nieznani uzbrojeni mężczyźni porwali Asada Ullaha Kakara, komisarza dywizji Rachszan, w pakistańskiej prowincji Beludżystan. Według policji jechał prywatnym samochodem z Kwety do Charanu, gdy napastnicy zatrzymali jego pojazd.

Samochód zatrzymano na trasie

Jak podaje Dawn, napastnicy zablokowali trasę Noszki–Charan w rejonie Barszonki i przechwycili samochód urzędnika. Porywacze początkowo zabrali ze sobą Kakara, jego kierowcę i samochód.

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Według wysokiego rangą funkcjonariusza policji kierowca został później zwolniony. Dotarł do Charanu i poinformował urzędników o porwaniu swojego przełożonego. Jak zaznacza publikacja, Kakar stał się kolejnym urzędnikiem Pakistańskiej Służby Administracyjnej porwanym w Beludżystanie.

Wcześniejsze porwanie w tym rejonie

W ubiegłym miesiącu w przybliżeniu w tym samym rejonie porwano zastępcę komisarza Charanu Munira Ahmeda Sumro, poinformowali urzędnicy. W materiale nie wskazano, kto stoi za porwaniem Asada Ullaha Kakara.

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