Иран поручил «Хезболле» повысить боевую готовность — Jerusalem Post

В Ливане Иран поручил силам «Хезболлы» повысить уровень военной готовности на фоне возможного противостояния в ближайшее время. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на ливанские источники в сфере безопасности и военные источники, которые предоставили информацию эмиратскому сайту Erem News.

Сбор штатных членов

По данным этих источников, были вызваны все штатные члены «Хезболлы», получающие ежемесячную зарплату. Речь идет о членах группировки, находящихся на постоянной службе.

Издание не приводит подробностей о содержании указаний Ирана или конкретных мерах, которые должны предпринять силы «Хезболлы». В то же время источники связали вызов членов группировки с повышением уровня готовности.

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Не решение о войне

Собеседники подчеркнули, что эти указания носят подготовительный характер для сценария, который может развиться в ближайшее время. По их словам, это не окончательное решение о начале войны.

Сообщение было опубликовано в четверг, 15 октября. Jerusalem Post отметил, что ситуация развивается.

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