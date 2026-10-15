Iran polecił Hezbollahowi podnieść gotowość bojową — Jerusalem Post

W Libanie Iran polecił siłom Hezbollahu podnieść poziom gotowości wojskowej w związku z możliwą konfrontacją w najbliższym czasie. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na libańskie źródła bezpieczeństwa i wojskowe, które przekazały tę informację emirackiemu portalowi Erem News.

Zebranie pełnoetatowych członków

Według tych źródeł wezwano wszystkich pełnoetatowych członków Hezbollahu, którzy otrzymują miesięczne wynagrodzenie. Chodzi o członków ugrupowania pozostających w stałej służbie.

Publikacja nie podaje szczegółów dotyczących treści instrukcji Iranu ani konkretnych działań, które mają podjąć siły Hezbollahu. Jednocześnie źródła powiązały wezwanie członków ugrupowania z podniesieniem poziomu gotowości.

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Nie jest to decyzja o wojnie

Rozmówcy podkreślili, że instrukcje te mają charakter przygotowawczy na wypadek scenariusza, który może rozwinąć się w najbliższym czasie. Według nich nie jest to ostateczna decyzja o rozpoczęciu wojny.

Informację opublikowano w czwartek, 15 października. Jerusalem Post zaznaczył, że sytuacja się rozwija.

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