Iran polecił Hezbollahowi podnieść gotowość bojową — Jerusalem Post
W Libanie Iran polecił siłom Hezbollahu podnieść poziom gotowości wojskowej w związku z możliwą konfrontacją w najbliższym czasie. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na libańskie źródła bezpieczeństwa i wojskowe, które przekazały tę informację emirackiemu portalowi Erem News.
Zebranie pełnoetatowych członków
Według tych źródeł wezwano wszystkich pełnoetatowych członków Hezbollahu, którzy otrzymują miesięczne wynagrodzenie. Chodzi o członków ugrupowania pozostających w stałej służbie.
Publikacja nie podaje szczegółów dotyczących treści instrukcji Iranu ani konkretnych działań, które mają podjąć siły Hezbollahu. Jednocześnie źródła powiązały wezwanie członków ugrupowania z podniesieniem poziomu gotowości.
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Nie jest to decyzja o wojnie
Rozmówcy podkreślili, że instrukcje te mają charakter przygotowawczy na wypadek scenariusza, który może rozwinąć się w najbliższym czasie. Według nich nie jest to ostateczna decyzja o rozpoczęciu wojny.
Informację opublikowano w czwartek, 15 października. Jerusalem Post zaznaczył, że sytuacja się rozwija.