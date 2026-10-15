Іран доручив Хезболлі підвищити бойову готовність — Jerusalem Post

У Лівані Іран доручив силам «Хезболли» підвищити рівень військової готовності на тлі можливого протистояння найближчим часом. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на ліванські безпекові та військові джерела, які надали інформацію еміратському сайту Erem News.

Збір штатних членів

За даними цих джерел, викликали всіх штатних членів «Хезболли», які отримують щомісячну платню. Йдеться про членів угруповання, що перебувають на постійній службі.

Видання не наводить подробиць щодо змісту вказівок Ірану або конкретних заходів, яких мають ужити сили «Хезболли». Водночас джерела пов’язали виклик членів угруповання з підвищенням рівня готовності.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Не рішення про війну

Співрозмовники наголосили, що ці вказівки мають підготовчий характер для сценарію, який може розвинутися найближчим часом. За їхніми словами, це не є остаточним рішенням про початок війни.

Повідомлення було оприлюднене у четвер, 15 жовтня. Jerusalem Post зазначив, що ситуація розвивається.

Читай нас у