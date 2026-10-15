Федеральный совет Швейцарии планирует ввести более строгие правила для крупных коммуникационных платформ и поисковых систем, чтобы усилить защиту несовершеннолетних в цифровой среде.

Оценка рисков для несовершеннолетних

Согласно предлагаемому законодательству, крупные платформы и поисковые системы, в частности сервисы на основе искусственного интеллекта, должны будут оценивать риски, которые их услуги могут представлять для несовершеннолетних. От них также потребуют принимать меры для снижения этих рисков.

Поставщикам сервисов планируют запретить показывать несовершеннолетним рекламу, основанную на профилировании пользователей — анализе их поведения в интернете и личных характеристик.

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Прозрачность и жалобы на незаконный контент

Законопроект также предусматривает усиление прав пользователей и повышение прозрачности работы крупных платформ и поисковых систем. Поставщики коммуникационных платформ должны будут создать процедуры, которые позволят пользователям легко сообщать о контенте, который, по их мнению, является незаконным.

Как сообщает Anadolu Agency, в ходе консультаций законопроект получил широкую поддержку. Среди поддержавших документ были большинство политических партий, представленных в Федеральном собрании, а также кантоны и национальные ассоциации.

Каких сервисов будут касаться требования

Предлагаемые нормы будут распространяться на очень крупные коммуникационные платформы и поисковые системы, тогда как меньшие сервисы останутся вне сферы действия законодательства. Федеральный совет также рассмотрит возможность включения в документ дополнительных мер защиты несовершеннолетних.

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