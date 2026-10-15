Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён утвердил Ким Чи Ёна первым главой Агентства по расследованию тяжких преступлений. Должность оставалась вакантной в течение двух недель после запуска нового органа, сообщает Korea Herald.

Назначение после дополнительной проверки

По словам пресс-секретаря президента Кан Ю Чжон, утверждение состоялось через 38 дней после того, как министр внутренних дел Юн Хо Чжон рекомендовал кандидатуру Кима. Ли Чжэ Мён поручил провести дополнительную проверку после того, как представители жёсткого крыла более широкого правящего блока выступили против назначения.

Они утверждали, что предполагаемые связи Ким Чи Ёна с бывшим президентом Юн Сок Ёлем могут навредить курсу правительства на реформирование прокуратуры. Чхонвадэ позднее заявило, что дополнительная проверка установила ложность обвинений против Кима.

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Рассмотрение в парламенте

Президент передал кандидатуру Кима в Национальное собрание 1 октября. В среду парламентский комитет по государственному управлению провёл слушания по поводу его назначения, а на следующий день утвердил отчёт, содержавший как положительные, так и отрицательные оценки кандидата.

Часть депутатов правящей Демократической партии Кореи вместе с оппозицией ставила под сомнение соответствие Ким Чи Ёна этой должности. Партия возрождения Кореи официально выступила против его назначения.

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