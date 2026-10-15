Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung zatwierdził Kim Ji-younga jako pierwszego szefa Agencji Dochodzeń w Sprawie Poważnych Przestępstw. Stanowisko pozostawało nieobsadzone przez dwa tygodnie po uruchomieniu nowego organu, informuje Korea Herald.

Mianowanie po dodatkowej weryfikacji

Według rzeczniczki prezydenta Kang Yu-jung zatwierdzenie nastąpiło 38 dni po tym, jak minister spraw wewnętrznych Yoon Ho-jung zarekomendował kandydaturę Kima. Lee Jae-myung polecił przeprowadzić dodatkową weryfikację po tym, jak przedstawiciele twardego skrzydła szerszego bloku rządzącego sprzeciwili się nominacji.

Twierdzili oni, że domniemane powiązania Kim Ji-younga z byłym prezydentem Yoon Suk Yeolem mogą zaszkodzić kursowi rządu na reformę prokuratury. Cheong Wa Dae oświadczyło później, że dodatkowa weryfikacja wykazała fałszywość zarzutów wobec Kima.

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Rozpatrzenie w parlamencie

Prezydent przekazał kandydaturę Kima do Zgromadzenia Narodowego 1 października. W środę parlamentarna komisja administracji publicznej przeprowadziła przesłuchanie w sprawie jego nominacji, a następnego dnia przyjęła raport zawierający zarówno pozytywne, jak i negatywne oceny kandydata.

Część posłów rządzącej Partii Demokratycznej Korei wraz z opozycją kwestionowała przydatność Kim Ji-younga do objęcia stanowiska. Partia Odbudowy Korei oficjalnie sprzeciwiła się jego nominacji.

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