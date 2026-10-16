Министр труда Таиланда Джулапун Аморнвиват заявил, что отмена выборов в Совет социального страхования не рассматривается. Победу на них одержала команда Progressive Social Security. Об этом сообщает Bangkok Post.

Жалоб на результаты не поступало

Министр прокомментировал критику по поводу возможного политического вмешательства в выборы, которые состоялись в воскресенье. По его словам, формальные жалобы не подавались, а призывы отменить голосование до сих пор ограничивались обсуждениями в интернете.

Аморнвиват отметил, что результаты достаточно ясны, а Управление социального страхования подсчитывает голоса в соответствии с правилами. Он добавил, что возможные незначительные ошибки вряд ли повлияют на итог выборов.

Явка, по его оценке, выросла примерно на 500–600% по сравнению с первыми выборами в совет, состоявшимися 24 декабря 2023 года. Министр назвал это позитивным сигналом.

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Политическая активность и проверка кандидатов

Министр труда заявил, что членство в политической партии само по себе не запрещено. Политикам также не запрещено призывать людей воспользоваться своим правом голоса. По его словам, кандидаты уже прошли проверку, в том числе выяснялось, занимали ли они политические должности или входили в исполнительные комитеты партий.

Аморнвиват подчеркнул, что сходство позиций Progressive Social Security и политической партии по трудовым вопросам не доказывает политических связей или нарушений. Он объяснил, что многие идеи в сфере труда исходят от самих работников.

Пенсионная формула CARE

Отдельно министр сообщил, что формула CARE для расчета пенсий по возрасту проходит юридическую проверку в Офисе Совета государства. Она предусматривает расчет выплат на основе данных о взносах и заработках в течение всего периода страхования, а не только средней зарплаты за последние 60 месяцев перед прекращением страхового статуса.

Аморнвиват заявил, что не обсуждал этот вопрос с генеральным секретарем Управления социального страхования, поскольку юридическое рассмотрение относится к полномочиям Совета государства. В то же время он пообещал следить за процессом, чтобы ускорить его рассмотрение.

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