В Вашингтоне два сенатора США внесли двухпартийный законопроект, призванный подтвердить «непоколебимые» обязательства Соединенных Штатов по расширенному ядерному сдерживанию Южной Кореи и других союзников по договорам. Об этом сообщает Korea Herald.

Инициатива двух сенаторов

Сенатор Марк Келли в конце прошлого месяца представил законопроект Reaffirming Extended Nuclear Deterrence Act, а его соавтором стал сенатор Том Тиллис. Документ призывает поддерживать убедительный ядерный потенциал США, дополненный обычными военными возможностями, совместными учениями и стратегическими консультациями с союзниками.

В законопроекте отмечается, что США должны подтвердить неизменность обязательств по расширенному сдерживанию и обеспечить, чтобы размещение сил, учения, стратегические консультации и оборонные инвестиции это демонстрировали.

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Союзники и военные учения

Отдельно в документе названы Южная Корея, Япония, Австралия и государства-члены НАТО. В нем отмечается, что безопасность этих союзников напрямую способствует интересам национальной безопасности США. Законопроект также указывает на растущие ядерные угрозы со стороны Северной Кореи, Китая и России.

Инициатива подчеркивает необходимость постоянных консультаций, планирования и военных учений с союзниками для усиления общей готовности. В документе также отмечается, что расширенное ядерное сдерживание США помогало удерживать союзников от разработки собственного ядерного оружия. Ранее Келли и Тиллис призвали администрацию Трампа отменить решение о существенном сокращении совместных учений с Южной Кореей.

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