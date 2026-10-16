W Waszyngtonie dwóch senatorów USA przedstawiło ponadpartyjny projekt ustawy, mający potwierdzić „niezachwiane” zobowiązania Stanów Zjednoczonych dotyczące rozszerzonego odstraszania nuklearnego Korei Południowej i innych sojuszników traktatowych. Poinformował o tym Korea Herald.

Inicjatywa dwóch senatorów

Senator Mark Kelly pod koniec ubiegłego miesiąca przedstawił projekt Reaffirming Extended Nuclear Deterrence Act, którego współautorem został senator Thom Tillis. Dokument wzywa do utrzymania wiarygodnego potencjału nuklearnego USA, uzupełnionego konwencjonalnymi zdolnościami wojskowymi, wspólnymi ćwiczeniami i konsultacjami strategicznymi z sojusznikami.

W projekcie ustawy wskazano, że USA powinny potwierdzić niezmienność zobowiązań dotyczących rozszerzonego odstraszania oraz zapewnić, aby rozmieszczenie sił, ćwiczenia, konsultacje strategiczne i inwestycje obronne to demonstrowały.

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Sojusznicy i ćwiczenia wojskowe

W dokumencie osobno wymieniono Koreę Południową, Japonię, Australię oraz państwa członkowskie NATO. Wskazano w nim, że bezpieczeństwo tych sojuszników bezpośrednio wspiera interesy bezpieczeństwa narodowego USA. Projekt ustawy wskazuje również na rosnące zagrożenia nuklearne ze strony Korei Północnej, Chin i Rosji.

Inicjatywa podkreśla potrzebę stałych konsultacji, planowania i ćwiczeń wojskowych z sojusznikami w celu wzmocnienia wspólnej gotowości. W dokumencie zaznaczono również, że rozszerzone odstraszanie nuklearne USA pomagało zniechęcać sojuszników do rozwijania własnej broni nuklearnej. Wcześniej Kelly i Tillis wezwali administrację Trumpa do cofnięcia decyzji o znacznym ograniczeniu wspólnych ćwiczeń z Koreą Południową.

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