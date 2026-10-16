Bank centralny Libanu cofnął lokalną licencję Bank Saderat Iran, jednemu z największych banków Iranu. W Libanie instytucja nie działała jako pełnoprawny bank komercyjny dla szerokiego grona klientów, a jej działalność ograniczała się głównie do pojedynczych przelewów i operacji finansowych związanych z określonymi sieciami lub strukturami.

Ochrona sektora bankowego

Prezes Banque du Liban Karim Souaid powiedział Bloombergowi, że decyzję podjęto w tym tygodniu, aby zademonstrować dążenie Libanu do ochrony sektora bankowego przed instytucjami, które mogą stwarzać ryzyko finansowe i regulacyjne. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Jak powiedział Souaid, krok ten podjęto w związku z zaostrzeniem ograniczeń wobec irańskiego systemu finansowego przez banki centralne innych państw regionu oraz rosnącą presją ze strony USA. Zaznaczył, że Zjednoczone Emiraty Arabskie i Turcja również spełniały podobne wymogi, aby utrzymać powiązania swoich banków z międzynarodowym systemem finansowym.

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Sankcje wobec irańskich instytucji faktycznie odizolowały Bank Saderat od głównych międzynarodowych sieci komunikacji bankowej, w tym SWIFT, oraz globalnych systemów płatniczych. Departament Skarbu USA wcześniej uznawał ten bank za możliwy kanał finansowy dla ugrupowań regionalnych, w tym Hezbollahu.

Negocjacje z MFW

Souaid podkreślił także potrzebę usunięcia Libanu z szarej listy Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy FATF, na którą kraj wpisano z powodu niedociągnięć w przeciwdziałaniu nielegalnym przepływom finansowym. Według niego bank centralny zaangażował wyspecjalizowaną amerykańską firmę, aby zbadała libańską gospodarkę gotówkową i wykryła podejrzaną aktywność finansową.

Liban prowadzi negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie potencjalnej pożyczki na odbudowę gospodarki po załamaniu finansowym i niewypłacalności dotyczącej obligacji międzynarodowych o wartości około 30 mld dolarów w 2020 roku. Prezes banku centralnego nazwał oczyszczenie sektora finansowego ważnym elementem tych rozmów, choć takie działania nie są formalnym warunkiem ewentualnego programu wsparcia MFW.

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