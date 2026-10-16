Центробанк Лівану відкликав ліцензію Bank Saderat Iran — Asharq Al-Awsat

Центральний банк Лівану відкликав місцеву ліцензію Bank Saderat Iran — одного з найбільших банків Ірану. У Лівані установа не працювала як повноцінний комерційний банк для широкого кола клієнтів, а її діяльність переважно обмежувалася окремими переказами та фінансовими операціями, пов’язаними з певними мережами або структурами.

Захист банківського сектору

Голова Banque du Liban Карім Суайед заявив Bloomberg, що рішення ухвалили цього тижня, аби продемонструвати прагнення Лівану захистити банківський сектор від установ, які можуть створювати фінансові та регуляторні ризики. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

За словами Суайеда, крок відбувся на тлі посилення обмежень щодо іранської фінансової системи з боку центральних банків інших країн регіону та зростання тиску США. Він зазначив, що Об’єднані Арабські Емірати й Туреччина також виконували подібні вимоги, щоб зберегти зв’язки своїх банків із міжнародною фінансовою системою.

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Санкції проти іранських установ фактично ізолювали Bank Saderat від великих міжнародних мереж банківських повідомлень, зокрема SWIFT, і глобальних платіжних систем. Міністерство фінансів США раніше розглядало банк як можливий фінансовий канал для регіональних угруповань, зокрема «Хезболли».

Переговори з МВФ

Суайед також наголосив на необхідності виключення Лівану із сірого списку Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей FATF, куди країну внесли через недоліки у протидії незаконним фінансовим потокам. За його словами, центральний банк залучив спеціалізовану американську компанію, щоб дослідити готівкову економіку Лівану та виявити підозрілу фінансову активність.

Ліван веде переговори з Міжнародним валютним фондом щодо потенційного кредиту для відновлення економіки після фінансового колапсу та дефолту за міжнародними облігаціями приблизно на 30 млрд доларів у 2020 році. Голова центробанку назвав очищення фінансового сектору важливою складовою цих перемовин, хоча такі заходи не є формальною умовою можливої програми підтримки МВФ.

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