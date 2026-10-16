黎巴嫩中央银行撤销了伊朗出口银行（Bank Saderat Iran）的当地许可证。该行是伊朗最大的银行之一。在黎巴嫩，该机构并未作为面向广泛客户群的完整商业银行运营，其活动主要限于与特定网络或结构有关的个别转账和金融操作。

保护银行业

黎巴嫩银行（Banque du Liban）行长卡里姆·苏艾德向彭博社表示，这项决定于本周作出，旨在表明黎巴嫩希望保护银行业免受可能带来金融和监管风险的机构影响。据Asharq Al-Awsat报道。

苏艾德表示，此举是在该地区其他国家的中央银行加强对伊朗金融体系限制、美国压力不断增加的背景下作出的。他指出，阿拉伯联合酋长国和土耳其也遵守了类似要求，以维持其银行与国际金融体系的联系。

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针对伊朗机构的制裁实际上使伊朗出口银行与包括SWIFT在内的主要国际银行信息网络以及全球支付系统隔绝。美国财政部此前曾将该银行视为地区团体、尤其是黎巴嫩真主党的潜在金融渠道。

与国际货币基金组织的谈判

苏艾德还强调，有必要将黎巴嫩从反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的灰名单中移除。该国因在打击非法资金流动方面存在不足而被列入该名单。他表示，中央银行已聘请一家美国专业公司，以研究黎巴嫩的现金经济并识别可疑金融活动。

黎巴嫩正在与国际货币基金组织就一笔潜在贷款进行谈判，以在金融崩溃以及2020年约300亿美元国际债券违约后恢复经济。央行行长称，整顿金融部门是这些谈判的重要组成部分，尽管此类措施并非可能的国际货币基金组织支持计划的正式条件。

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