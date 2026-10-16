Центральный банк Ливана отозвал местную лицензию Bank Saderat Iran — одного из крупнейших банков Ирана. В Ливане учреждение не работало как полноценный коммерческий банк для широкого круга клиентов, а его деятельность преимущественно ограничивалась отдельными переводами и финансовыми операциями, связанными с определенными сетями или структурами.

Защита банковского сектора

Глава Banque du Liban Карим Суайед заявил Bloomberg, что решение приняли на этой неделе, чтобы продемонстрировать стремление Ливана защитить банковский сектор от учреждений, которые могут создавать финансовые и регуляторные риски. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

По словам Суайеда, этот шаг был предпринят на фоне ужесточения ограничений в отношении финансовой системы Ирана со стороны центральных банков других стран региона и усиления давления США. Он отметил, что Объединенные Арабские Эмираты и Турция также выполняли подобные требования, чтобы сохранить связи своих банков с международной финансовой системой.

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Санкции против иранских учреждений фактически изолировали Bank Saderat от крупных международных сетей банковских сообщений, включая SWIFT, и глобальных платежных систем. Министерство финансов США ранее рассматривало банк как возможный финансовый канал для региональных группировок, в частности «Хезболлы».

Переговоры с МВФ

Суайед также подчеркнул необходимость исключения Ливана из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF, куда страну внесли из-за недостатков в противодействии незаконным финансовым потокам. По его словам, центральный банк привлек специализированную американскую компанию, чтобы исследовать наличную экономику Ливана и выявить подозрительную финансовую активность.

Ливан ведет переговоры с Международным валютным фондом о потенциальном кредите для восстановления экономики после финансового коллапса и дефолта по международным облигациям примерно на 30 млрд долларов в 2020 году. Глава центробанка назвал очистку финансового сектора важной составляющей этих переговоров, хотя такие меры не являются формальным условием возможной программы поддержки МВФ.

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