在华盛顿，两名美国参议员提出了一项两党法案，旨在重申美国对韩国及其他条约盟友提供延伸核威慑的“坚定不移”承诺。据《韩国先驱报》报道。

两名参议员的倡议

参议员马克·凯利于上月底提出《重申延伸核威慑法案》（Reaffirming Extended Nuclear Deterrence Act），参议员汤姆·蒂利斯为共同提案人。该文件呼吁维持可信的美国核能力，并以常规军事能力、联合演习以及与盟友的战略磋商作为补充。

法案指出，美国必须重申其延伸威慑承诺的持久性，并确保兵力部署、演习、战略磋商和国防投资能够体现这一点。

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盟友与军事演习

文件特别列举了韩国、日本、澳大利亚和北约成员国。文件指出，这些盟友的安全直接促进美国国家安全利益。法案还指出，来自朝鲜、中国和俄罗斯的核威胁正在上升。

该倡议强调，有必要与盟友持续进行磋商、规划和军事演习，以加强共同战备状态。文件还指出，美国的延伸核威慑有助于劝阻盟友发展自己的核武器。此前，凯利和蒂利斯敦促特朗普政府撤销大幅削减与韩国联合演习的决定。

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