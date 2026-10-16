Китай заявил, что американские пошлины и разногласия между участниками G20 помешали согласовать позиции по избыточным производственным мощностям и принудительному труду на встрече министров торговли в Милуоки, США. Об этом сообщает The Hindu.

Переговоры без документа

Министры торговли стран G20 провели в Милуоки двухдневные переговоры, однако не достигли согласия по противодействию избыточным производственным мощностям и принудительному труду. Эти вопросы часто поднимаются в контексте Китая.

По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, проект министерского заявления об избыточных мощностях поддержали все, кроме нескольких участников. Документ, среди прочего, призывал все страны устранять структурные избыточные производственные мощности в своих экономиках. Такие мощности считают фактором несправедливого снижения цен.

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Позиция Пекина

Министерство коммерции Китая заявило, что вопросы избыточных мощностей и принудительного труда с самого начала были спорными. В ведомстве отметили, что члены G20 сталкиваются с пошлинами, связанными с принудительным трудом, а также часто становятся объектами расследований в отношении избыточных производственных мощностей.

По оценке китайской стороны, многие участники G20 имели различные взгляды на решение американского председательства вынести эти темы на обсуждение, добиваться совместного заявления и создания механизмов сотрудничества. Пекин заявил, что из-за разногласий среди большинства участников встреча не завершилась принятием итогового документа по этим вопросам.

Китай также обратил внимание, что в заявлении председателя после переговоров упомянуто отдельное заявление США и еще двух стран G20 о принудительном труде, сделанное вне формата G20. Не уточняется, какие именно государства выступили против документа. Саммит лидеров G20 запланирован на середину декабря на гольф-курорте в Майами, принадлежащем президенту США Дональду Трампу.

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