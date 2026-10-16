中国称美国关税阻碍G20达成协议——《印度教徒报》

中国表示，美国关税以及G20与会方之间的分歧，妨碍了在美国密尔沃基举行的贸易部长会议上就过剩产能和强迫劳动协调立场。据《印度教徒报》报道。

未形成文件的谈判

G20各国贸易部长在密尔沃基进行了为期两天的谈判，但未能就应对过剩产能和强迫劳动达成一致。这些问题经常在涉及中国的背景下被提出。

美国贸易代表杰米森·格里尔表示，除少数与会方外，所有人都支持关于过剩产能的部长级声明草案。该文件尤其呼吁所有国家消除其经济体中的结构性过剩产能。这类产能被视为不公平压低价格的因素。

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北京的立场

中国商务部表示，过剩产能和强迫劳动问题从一开始就存在争议。该部门指出，G20成员面临与强迫劳动相关的关税，也经常成为有关过剩产能调查的对象。

中方评估认为，许多G20与会方对于美国主席国决定将这些议题提交讨论、寻求联合声明并建立合作机制持不同观点。北京表示，由于大多数与会方之间存在分歧，会议未能以通过有关这些问题的最终文件而结束。

中国还指出，谈判后的主席声明提及美国和另外两个G20国家就强迫劳动发表的一项单独声明，该声明是在G20框架之外作出的。未说明具体是哪些国家反对该文件。G20领导人峰会计划于12月中旬在美国总统唐纳德·特朗普所有的迈阿密高尔夫度假村举行。

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