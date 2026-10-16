截至10月13日，印度尼西亚7个遭受森林和土地火灾影响的省份已记录到283,270例急性呼吸道疾病病例。火灾产生的烟雾和霾也蔓延至马来西亚和新加坡，印尼政府因应对这场危机的方式受到批评，Mongabay报道。

印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托10月12日表示，受火灾影响地区的面积已降至不足1,000公顷，并将此归因于政府的大规模行动。他援引数据显示，在受灾最严重的6个省份，当时消防人员正在作业的区域面积为639公顷。与此同时，国家灾害管理局和林业部澄清，这一数字并非对该国仍在持续的全部火灾面积的估计。

邻国援助

马来西亚向印尼提供了一架消防飞机、3架直升机和52名专家，但据马方称，截至10月16日尚未收到正式回复。新加坡也提出提供援助。印尼政治与安全事务统筹部长杜东·阿卜杜拉赫曼向路透社表示，该国仍有能力自行应对这一局面。

政府传播办公室负责人西亚甘达·奈因戈兰称，这场危机是一种据他所说超出人为失误范围、具有自然属性的现象。他称印尼向邻国“输送”的不仅是烟雾，还有氧气，此言在马来西亚引发批评。政治人物安德鲁·陈·卡·恩表示，这类言论淡化了人们对健康问题的担忧。

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污染及对动物的威胁

印尼环保组织Walhi的代表称，不能仅用自然因素来解释这些火灾。他们指出，对与厄尔尼诺现象相关的干旱条件准备不足，以及长期以来发放森林砍伐和泥炭地排水许可的做法。被排干的泥炭地很容易起火，火焰可在地表下阴燃，且难以扑灭。

绿色和平印尼估计，在此前两个月中，婆罗洲和苏门答腊岛约有4,000万人受到烟雾影响。10月14日，在中加里曼丹省首府帕朗卡拉亚，细颗粒物PM2.5浓度达到每立方米308.2微克，被归类为危险水平。该市自年初以来已记录超过1.1万例急性呼吸道疾病病例。

火灾也威胁着红毛猩猩。截至10月9日，在西加里曼丹，救援人员和自然保护人士已救出46只受到火灾威胁的动物。帕朗卡拉亚的一家康复中心报告称，47只红毛猩猩患有急性呼吸道疾病。

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