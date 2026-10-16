В Індонезії у семи провінціях, що постраждали від лісових і земельних пожеж, станом на 13 жовтня зафіксували 283 270 випадків гострих респіраторних захворювань. Дим і серпанок від пожеж поширилися також на Малайзію та Сінгапур, а індонезійська влада зазнала критики за реакцію на кризу, повідомляє Mongabay.

Президент Індонезії Прабово Субіанто 12 жовтня заявив, що площа територій, уражених пожежами, зменшилася до менш ніж 1 000 гектарів, пов’язавши це з масштабними діями уряду. Він послався на дані про 639 гектарів у шести найбільш уражених провінціях, де на той час працювали пожежники. Водночас Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і Міністерство лісового господарства уточнили, що цей показник не є оцінкою всієї площі пожеж, які ще тривають у країні.

Допомога сусідів

Малайзія запропонувала Індонезії пожежний літак, три гелікоптери та 52 фахівців, однак станом на 16 жовтня, за даними малайзійської сторони, формальної відповіді не надійшло. Сінгапур також запропонував допомогу. Індонезійський координуючий міністр з політичних питань і безпеки Дудунг Абдурахман заявив Reuters, що країна все ще здатна самостійно впоратися із ситуацією.

Керівник урядового офісу комунікацій Сіахганда Наінґголан назвав кризу явищем, яке, за його словами, виходить за межі людської помилки та має природний характер. Його слова про те, що Індонезія «надсилає» сусіднім країнам не лише дим, а й кисень, викликали критику в Малайзії. Політик Ендрю Чен Ках Енг заявив, що такі коментарі знецінюють занепокоєння людей щодо здоров’я.

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Забруднення та загроза для тварин

Представники індонезійської екологічної організації Walhi стверджують, що пожежі не можна пояснювати лише природними чинниками. Вони вказують на недостатню підготовку до посушливих умов, пов’язаних з Ель-Ніньйо, а також на багаторічну практику дозволів на вирубування лісів і осушення торфовищ. Осушені торф’яники легко займаються, а вогонь у них може тліти під поверхнею та важко піддаватися гасінню.

За оцінкою Greenpeace Indonesia, протягом попередніх двох місяців диму зазнали близько 40 мільйонів людей на Борнео та Суматрі. У Паланкараї, столиці провінції Центральний Калімантан, рівень дрібнодисперсних частинок PM2.5 14 жовтня сягнув 308,2 мікрограма на кубометр, що класифікують як небезпечний показник. У місті від початку року зареєстрували понад 11 тисяч випадків гострих респіраторних захворювань.

Пожежі також загрожують орангутангам. У Західному Калімантані станом на 9 жовтня рятувальники та природоохоронці врятували 46 тварин, яким загрожував вогонь. У реабілітаційному центрі Паланкараї повідомили про гострі респіраторні захворювання у 47 орангутангів.

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