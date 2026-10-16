В Индонезии в семи провинциях, пострадавших от лесных и земельных пожаров, по состоянию на 13 октября зафиксировали 283 270 случаев острых респираторных заболеваний. Дым и смог от пожаров распространились также на Малайзию и Сингапур, а индонезийские власти подверглись критике за реакцию на кризис, сообщает Mongabay.

Президент Индонезии Прабово Субианто 12 октября заявил, что площадь территорий, затронутых пожарами, сократилась до менее чем 1 000 гектаров, связав это с масштабными действиями правительства. Он сослался на данные о 639 гектарах в шести наиболее пострадавших провинциях, где на тот момент работали пожарные. В то же время Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями и Министерство лесного хозяйства уточнили, что этот показатель не является оценкой всей площади пожаров, которые все еще продолжаются в стране.

Помощь соседей

Малайзия предложила Индонезии пожарный самолет, три вертолета и 52 специалистов, однако по состоянию на 16 октября, по данным малайзийской стороны, официального ответа не поступило. Сингапур также предложил помощь. Координирующий министр Индонезии по политическим вопросам и безопасности Дудунг Абдурахман заявил Reuters, что страна все еще способна самостоятельно справиться с ситуацией.

Глава правительственного офиса коммуникаций Сиахганда Наингголан назвал кризис явлением, которое, по его словам, выходит за пределы человеческой ошибки и имеет природный характер. Его слова о том, что Индонезия «посылает» соседним странам не только дым, но и кислород, вызвали критику в Малайзии. Политик Эндрю Чен Ках Энг заявил, что такие комментарии обесценивают обеспокоенность людей состоянием здоровья.

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Загрязнение и угроза для животных

Представители индонезийской экологической организации Walhi утверждают, что пожары нельзя объяснить только природными факторами. Они указывают на недостаточную подготовку к засушливым условиям, связанным с Эль-Ниньо, а также на многолетнюю практику выдачи разрешений на вырубку лесов и осушение торфяников. Осушенные торфяники легко загораются, а огонь в них может тлеть под поверхностью и с трудом поддаваться тушению.

По оценке Greenpeace Indonesia, за предыдущие два месяца дыму подверглись около 40 миллионов человек на Борнео и Суматре. В Паланкарае, столице провинции Центральный Калимантан, уровень мелкодисперсных частиц PM2.5 14 октября достиг 308,2 микрограмма на кубический метр, что классифицируется как опасный показатель. В городе с начала года зарегистрировали более 11 тысяч случаев острых респираторных заболеваний.

Пожары также угрожают орангутангам. В Западном Калимантане по состоянию на 9 октября спасатели и природоохранники спасли 46 животных, которым угрожал огонь. В реабилитационном центре Паланкараи сообщили об острых респираторных заболеваниях у 47 орангутангов.

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