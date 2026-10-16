W Indonezji w siedmiu prowincjach dotkniętych pożarami lasów i terenów ziemnych odnotowano do 13 października 283 270 przypadków ostrych chorób układu oddechowego. Dym i mgła pożarowa rozprzestrzeniły się również na Malezję i Singapur, a indonezyjskie władze spotkały się z krytyką za reakcję na kryzys, informuje Mongabay.

Prezydent Indonezji Prabowo Subianto oświadczył 12 października, że powierzchnia terenów dotkniętych pożarami zmniejszyła się do mniej niż 1 000 hektarów, wiążąc to z działaniami rządu na dużą skalę. Powołał się na dane dotyczące 639 hektarów w sześciu najbardziej dotkniętych prowincjach, gdzie wówczas pracowali strażacy. Jednocześnie Narodowa Agencja Zarządzania Kryzysowego i Ministerstwo Leśnictwa wyjaśniły, że wskaźnik ten nie stanowi szacunku całkowitej powierzchni pożarów, które nadal trwają w kraju.

Pomoc sąsiadów

Malezja zaoferowała Indonezji samolot gaśniczy, trzy śmigłowce i 52 specjalistów, jednak według stanu na 16 października, jak podała strona malezyjska, nie otrzymano formalnej odpowiedzi. Singapur również zaoferował pomoc. Indonezyjski minister koordynujący do spraw politycznych i bezpieczeństwa Dudung Abdurachman powiedział Reutersowi, że kraj nadal jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z sytuacją.

Szef rządowego biura komunikacji Siahganda Nainggolan nazwał kryzys zjawiskiem, które, jak stwierdził, wykracza poza ludzki błąd i ma charakter naturalny. Jego słowa, że Indonezja „wysyła” krajom sąsiednim nie tylko dym, lecz także tlen, wywołały krytykę w Malezji. Polityk Andrew Chen Kah Eng stwierdził, że takie komentarze bagatelizują obawy ludzi dotyczące zdrowia.

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Zanieczyszczenie i zagrożenie dla zwierząt

Przedstawiciele indonezyjskiej organizacji ekologicznej Walhi twierdzą, że pożarów nie można wyjaśniać wyłącznie czynnikami naturalnymi. Wskazują na niewystarczające przygotowanie do suchych warunków związanych z El Niño, a także na wieloletnią praktykę wydawania zezwoleń na wycinanie lasów i osuszanie torfowisk. Osuszone torfowiska łatwo się zapalają, a ogień może w nich tlić się pod powierzchnią i jest trudny do ugaszenia.

Według szacunków Greenpeace Indonesia w ciągu poprzednich dwóch miesięcy dym dotknął około 40 milionów ludzi na Borneo i Sumatrze. W Palangkarayi, stolicy prowincji Kalimantan Środkowy, poziom drobnych cząstek PM2.5 osiągnął 14 października 308,2 mikrograma na metr sześcienny, co klasyfikuje się jako poziom niebezpieczny. Od początku roku w mieście zarejestrowano ponad 11 tysięcy przypadków ostrych chorób układu oddechowego.

Pożary zagrażają także orangutanom. W Kalimantanie Zachodnim ratownicy i obrońcy przyrody uratowali do 9 października 46 zwierząt zagrożonych przez ogień. W ośrodku rehabilitacyjnym w Palangkarayi poinformowano o ostrych chorobach układu oddechowego u 47 orangutanów.

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