Chiny oświadczyły, że amerykańskie cła i rozbieżności między uczestnikami G20 uniemożliwiły uzgodnienie stanowisk w sprawie nadmiernych mocy produkcyjnych i pracy przymusowej podczas spotkania ministrów handlu w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych. Informuje o tym The Hindu.

Negocjacje bez dokumentu

Ministrowie handlu państw G20 przeprowadzili w Milwaukee dwudniowe rozmowy, jednak nie osiągnęli porozumienia w sprawie przeciwdziałania nadmiernym mocom produkcyjnym i pracy przymusowej. Kwestie te są często poruszane w kontekście Chin.

Według przedstawiciela handlowego USA Jamiesona Greera projekt deklaracji ministerialnej dotyczącej nadmiernych mocy produkcyjnych poparli wszyscy z wyjątkiem kilku uczestników. Dokument wzywał między innymi wszystkie państwa do eliminowania strukturalnych nadmiernych mocy produkcyjnych w swoich gospodarkach. Takie moce są uznawane za czynnik nieuczciwego obniżania cen.

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Stanowisko Pekinu

Ministerstwo Handlu Chin oświadczyło, że kwestie nadmiernych mocy produkcyjnych i pracy przymusowej od początku były kontrowersyjne. Resort wskazał, że członkowie G20 mierzą się z cłami związanymi z pracą przymusową, a także często stają się przedmiotem dochodzeń dotyczących nadmiernych mocy produkcyjnych.

Według oceny strony chińskiej wielu uczestników G20 miało odmienne poglądy na decyzję amerykańskiej prezydencji, by poddać te tematy dyskusji, dążyć do wspólnego oświadczenia oraz stworzenia mechanizmów współpracy. Pekin oświadczył, że z powodu rozbieżności wśród większości uczestników spotkanie nie zakończyło się przyjęciem dokumentu końcowego w tych kwestiach.

Chiny zwróciły również uwagę, że w oświadczeniu przewodniczącego po rozmowach wspomniano o odrębnym oświadczeniu USA i dwóch innych państw G20 w sprawie pracy przymusowej, złożonym poza formatem G20. Nie sprecyzowano, które państwa sprzeciwiły się dokumentowi. Szczyt przywódców G20 zaplanowano na połowę grudnia w ośrodku golfowym w Miami należącym do prezydenta USA Donalda Trumpa.

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