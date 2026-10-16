巴基斯坦将于2027年主持IMF和世界银行理事会 — Dawn

巴基斯坦将于2027年主持国际货币基金组织和世界银行集团理事会。10月16日，在曼谷举行的IMF和世界银行年会全体会议期间，Dawn报道称，消息援引巴基斯坦经济事务部。

巴基斯坦经济事务联邦部长阿哈德·汗·奇马同时也是巴基斯坦在世界银行的理事，他被正式宣布为未来的主席。该部称这是一项历史性事件，因为巴基斯坦将自1953年以来首次重返主席职位。

主席职责

全体会议结束后，奇马从世界银行集团公司秘书处获得了有关主席职责的简报。他还与世界银行集团副行长兼公司秘书阿拉达娜·库马尔-卡普尔讨论了巴基斯坦担任主席期间的机构支持与协调问题。

此外，该部长会见了即将结束理事会主席任期的巴拉圭中央银行行长卡洛斯·卡瓦略·斯帕尔丁。双方讨论了该职位的职责以及下一年度的优先事项。

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巴基斯坦的立场

在会谈期间，奇马表示，巴基斯坦打算加强发展中国家的话语权，支持有效且可预测的发展融资，改善多边机构之间的协调，并调动私人资本以实现可持续和包容性增长。

曼谷IMF和世界银行年会计划于10月12日至18日举行。据该消息来源称，会议汇集了来自191个国家的逾1.5万名与会者，包括中央银行行长、经济政策官员和商界代表。

巴基斯坦还参与了IMF价值70亿美元的扩展信贷安排计划，以及价值14亿美元的韧性与可持续性安排计划。本月早些时候，巴基斯坦与IMF在完成第一项计划的第四次审查和第二项计划的第三次审查后达成工作人员层面的协议，这为该国从基金资源中获得约12亿美元创造了可能。

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