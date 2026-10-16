Pakistan będzie przewodniczyć Radom Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku Światowego w 2027 roku. 16 października, podczas sesji plenarnej dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego w Bangkoku, poinformował Dawn, powołując się na pakistańskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych.

Federalny minister ds. gospodarczych Ahad Khan Cheema, który jest również gubernatorem Banku Światowego z ramienia Pakistanu, został oficjalnie ogłoszony przyszłym przewodniczącym. Ministerstwo określiło to jako historyczne wydarzenie, ponieważ Pakistan powróci do przewodnictwa po raz pierwszy od 1953 roku.

Obowiązki przewodniczącego

Po sesji plenarnej Cheema otrzymał od Sekretariatu Korporacyjnego Grupy Banku Światowego briefing dotyczący obowiązków przewodniczącego. Omówił również wsparcie instytucjonalne i koordynację podczas przewodnictwa Pakistanu z wiceprezeską i sekretarką korporacyjną Grupy Banku Światowego Aradhaną Kumar-Kapoor.

Ponadto minister spotkał się z szefem banku centralnego Paragwaju Carlosem Carvallo Spaldingiem, który kończy kadencję przewodniczącego Rad Gubernatorów. Strony omówiły obowiązki na tym stanowisku oraz priorytety na nadchodzący rok.

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Stanowisko Pakistanu

Podczas spotkań Cheema zadeklarował zamiar Pakistanu wzmacniania głosu krajów rozwijających się, wspierania skutecznego i przewidywalnego finansowania rozwoju, poprawy koordynacji między instytucjami wielostronnymi oraz mobilizowania prywatnego kapitału na rzecz zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu.

Doroczne spotkania MFW i Banku Światowego w Bangkoku zaplanowano na 12–18 października. Według źródła zgromadziły one ponad 15 tys. uczestników ze 191 krajów, w tym szefów banków centralnych, urzędników odpowiedzialnych za politykę gospodarczą oraz przedstawicieli biznesu.

Pakistan uczestniczy również w programie MFW o wartości 7 mld dolarów w ramach Rozszerzonego Instrumentu Finansowego oraz programie o wartości 1,4 mld dolarów w ramach Instrumentu na rzecz Odporności i Zrównoważonego Rozwoju. Wcześniej w tym miesiącu Pakistan i MFW osiągnęły porozumienie na szczeblu personelu po czwartym przeglądzie pierwszego programu i trzecim przeglądzie drugiego, co otwiera krajowi możliwość otrzymania około 1,2 mld dolarów ze środków Funduszu.

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