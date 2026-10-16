Пакистан в 2027 году будет председательствовать в Советах управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка. Об этом 16 октября во время пленарного заседания ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка в Бангкоке сообщает Dawn со ссылкой на Министерство экономических вопросов Пакистана.

Федеральный министр по экономическим вопросам Ахад Хан Чима, который также является управляющим Всемирного банка от Пакистана, был официально объявлен будущим председателем. В министерстве назвали это историческим событием, поскольку Пакистан вернется к председательству впервые с 1953 года.

Обязанности председателя

После пленарного заседания Чима получил брифинг от Корпоративного секретариата Группы Всемирного банка об обязанностях председателя. Он также обсудил институциональную поддержку и координацию во время председательства Пакистана с вице-президентом и корпоративным секретарем Группы Всемирного банка Арадханой Кумар-Капур.

Кроме того, министр встретился с главой центрального банка Парагвая Карлосом Карвальо Спалдингом, который завершает срок полномочий председателя Советов управляющих. Стороны обсудили обязанности на этой должности и приоритеты на следующий год.

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Позиция Пакистана

Во время встреч Чима заявил о намерении Пакистана усиливать голос развивающихся стран, поддерживать эффективное и предсказуемое финансирование развития, улучшать координацию между многосторонними институтами и привлекать частный капитал для устойчивого и инклюзивного роста.

Ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка в Бангкоке запланированы на 12–18 октября. По данным источника, они объединили более 15 тысяч участников из 191 страны, включая руководителей центральных банков, должностных лиц в сфере экономической политики и представителей бизнеса.

Пакистан также участвует в программе МВФ на 7 млрд долларов в рамках механизма расширенного финансирования и программе на 1,4 млрд долларов в рамках механизма устойчивости и устойчивого развития. Ранее в этом месяце Пакистан и МВФ достигли соглашения на уровне персонала после четвертого обзора первой программы и третьего обзора второй, что открывает стране возможность получить около 1,2 млрд долларов из ресурсов Фонда.

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