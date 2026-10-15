韩国总统李在明表示，他无意寻求修改宪法，以便能够连任下一届。他在社交平台X上发文回应外界对改革可能被削弱的担忧，据《韩国先驱报》报道。

李在明强调，修改宪法需要至少200名立法者的支持，其中包括反对党代表，因此这一决定不能由他单方面酌定。他呼吁不要理会有关为了连任或政治重组而进行宪法改革的猜测。

对权力改革的立场

总统还表示，议会制或半总统制并不是他所倾向的宪法改革方向。他此前曾多次否认有意通过修改国家基本法来延长任期。与此同时，反对党曾提出此类指控。

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李在明表示，他的政府推进议程的速度快于承诺，但过于激进或仓促地推行改革可能会引发疲劳。他要求指出需要进一步完善的具体领域，并承诺迅速落实可能的调整。

司法体系的变化

谈及检察改革时，李在明称自己是“前一届政府和一些不正当政治检察官最大的受害者”。与此同时，他强调，调查和提出指控对于维护公共秩序仍然是必要的。

他说，务实改革必须确保机构正常运作，同时尽量减少副作用和滥用的机会。10月2日，重大犯罪调查局和国家公诉服务机构在该国开始运作，这是改革的一部分；这项改革在78年后将侦查权和检察权分开。

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