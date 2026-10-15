Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung oświadczył, że nie zamierza zabiegać o zmiany konstytucyjne umożliwiające mu reelekcję na kolejną kadencję. Napisał o tym w serwisie społecznościowym X, odpowiadając na obawy dotyczące możliwego osłabienia reform, informuje Korea Herald.

Lee Jae-myung podkreślił, że zmiana Konstytucji wymaga poparcia co najmniej 200 ustawodawców, w tym przedstawicieli opozycji, dlatego taka decyzja nie może zostać podjęta wyłącznie według jego uznania. Zaapelował, by nie brać pod uwagę spekulacji o reformie konstytucyjnej na potrzeby reelekcji lub politycznego przegrupowania.

Stanowisko w sprawie reformy władzy

Prezydent zaznaczył również, że system parlamentarny lub półprezydencki nie jest preferowanym przez niego kierunkiem reformy konstytucyjnej. Wcześniej wielokrotnie zaprzeczał zamiarom przedłużenia swojego urzędowania poprzez zmianę ustawy zasadniczej kraju. Jednocześnie opozycja wysuwała takie oskarżenia.

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Lee stwierdził, że jego administracja realizowała swój program szybciej, niż obiecywała, jednak zbyt radykalne lub pospieszne reformy mogłyby wywołać zmęczenie. Poprosił o wskazanie konkretnych obszarów wymagających dopracowania i obiecał szybko wdrażać możliwe zmiany.

Zmiany w systemie wymiaru sprawiedliwości

Komentując reformę prokuratury, Lee Jae-myung nazwał siebie „największą ofiarą poprzedniej administracji i niektórych nieuczciwych prokuratorów politycznych”. Jednocześnie podkreślił, że dochodzenia i stawianie zarzutów pozostają konieczne dla utrzymania porządku publicznego.

Jak zaznaczył, praktyczna reforma musi zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instytucji, minimalizując skutki uboczne i możliwości nadużyć. 2 października w kraju rozpoczęły działalność Agencja Dochodzeń w Sprawie Poważnych Przestępstw oraz Służba Oskarżenia Publicznego — w ramach reformy, która po 78 latach rozdzieliła uprawnienia śledcze i prokuratorskie.

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