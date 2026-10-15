Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что не намерен добиваться конституционных изменений, которые позволили бы ему переизбраться на новый срок. Об этом он написал в социальной сети X, отвечая на опасения относительно возможного ослабления реформ, сообщает Korea Herald.

Ли Чжэ Мён подчеркнул, что для пересмотра Конституции необходима поддержка как минимум 200 законодателей, в том числе представителей оппозиции, поэтому такое решение не может быть принято по его единоличному усмотрению. Он призвал не обращать внимания на предположения о конституционной реформе ради переизбрания или политической перегруппировки.

Позиция по реформе власти

Президент также отметил, что парламентская или полупрезидентская система не является предпочтительным для него направлением конституционной реформы. Ранее он неоднократно отрицал намерения продлить свое пребывание в должности путем изменения основного закона страны. В то же время оппозиция выдвигала такие обвинения.

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Ли заявил, что его администрация продвигалась в реализации повестки быстрее, чем обещала, однако слишком радикальное или поспешное проведение реформ могло бы вызвать усталость. Он попросил называть конкретные направления, требующие доработки, и пообещал оперативно воплощать возможные изменения.

Изменения в системе правосудия

Комментируя реформу прокуратуры, Ли Чжэ Мён назвал себя «крупнейшей жертвой предыдущей администрации и некоторых недобросовестных политических прокуроров». В то же время он подчеркнул, что расследования и предъявление обвинений остаются необходимыми для поддержания общественного порядка.

По его словам, практическая реформа должна обеспечить надлежащую работу институтов, минимизировав побочные последствия и возможности для злоупотреблений. 2 октября в стране начали работу Агентство по расследованию тяжких преступлений и Служба государственного обвинения — в рамках реформы, которая спустя 78 лет разделила следственные и прокурорские полномочия.

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