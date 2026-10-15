Prezydent Cypru Nikos Christodoulides, przybywając na szczyt Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii, wezwał Unię Europejską do większej elastyczności, aby powstrzymać wzrost rachunków konsumentów za energię. Poparł również dalsze odroczenie wdrożenia systemu handlu emisjami ETS2, informuje Cyprus Mail.

Apel o elastyczność

Według Christodoulidesa UE powinna bardziej elastycznie podchodzić do przyjmowania środków krajowych. Zaznaczył, że kilka państw członkowskich opowiada się za dalszym wstrzymaniem wdrażania ETS2, a Cypr poprze to stanowisko.

ETS2 to nowy unijny system handlu uprawnieniami do emisji. Komisja Europejska planuje objąć nim emisje dwutlenku węgla ze spalania paliw w budynkach, transporcie drogowym i dodatkowych sektorach, w tym w małych przedsiębiorstwach przemysłowych, które nie są objęte obecnym systemem ETS.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dyskusja na temat systemu emisji

W ramach ETS2 państwa członkowskie mają płacić za emisje gazów cieplarnianych związane z budynkami, transportem drogowym i innymi sektorami. UE przeznacza te środki na inwestycje klimatyczne i energetyczne. Stopniowe wdrażanie systemu jest oczekiwane od stycznia 2027 roku do 2028 roku, jednak w tym roku pojawiły się wezwania do przesunięcia terminów z powodu rosnących kosztów energii w obliczu konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Europie.

Premier Włoch Giorgia Meloni i premier Czech Andrej Babiš w wspólnym liście do Komisji Europejskiej zażądali również tymczasowego zawieszenia obecnego systemu ETS w całej Europie. Ich zdaniem mogłoby to natychmiast obniżyć dla europejskiego przemysłu koszty związane z emisjami dwutlenku węgla.

Stanowisko Komisji Europejskiej

Europejski komisarz ds. energii Dan Jørgensen po nieformalnym spotkaniu ministrów energii 27 państw UE w ubiegłym miesiącu oświadczył, że ważne jest przestrzeganie tymczasowych i jasno ukierunkowanych środków. Wezwał rządy do wykorzystania przyznanej im elastyczności fiskalnej na inwestycje w czystą energię.

Czytaj nas na