Президент Кіпру Христодулідіс закликав ЄС відтермінувати ETS2 — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс, прибувши на саміт Європейської ради у Брюсселі, Бельгія, закликав Європейський Союз до більшої гнучкості, щоб стримати зростання рахунків споживачів за енергію. Він також заявив про підтримку подальшого відтермінування впровадження системи торгівлі викидами ETS2, повідомляє Cyprus Mail.

Заклик до гнучкості

За словами Христодулідіса, ЄС має гнучкіше підходити до ухвалення національних заходів. Він зазначив, що за подальше призупинення впровадження ETS2 виступають кілька держав-членів, а Кіпр підтримає цю позицію.

ETS2 є новою системою ЄС для торгівлі квотами на викиди. Європейська комісія планує поширити її на викиди вуглекислого газу від спалювання палива у будівлях, дорожньому транспорті та додаткових секторах, зокрема на малі промислові підприємства, які не охоплені чинною системою ETS.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дискусія щодо системи викидів

У межах ETS2 держави-члени мають сплачувати за викиди парникових газів, пов’язані з будівлями, дорожнім транспортом та іншими секторами. ЄС спрямовує ці кошти на кліматичні та енергетичні інвестиції. Поступове впровадження системи очікується з січня 2027 року до 2028 року, однак цього року лунали заклики перенести строки через зростання витрат на енергію на тлі конфліктів на Близькому Сході та в Європі.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у спільному листі до Єврокомісії вимагали тимчасово призупинити також чинну систему ETS по всій Європі. На їхню думку, це могло б негайно зменшити для європейської промисловості витрати, пов’язані з викидами вуглецю.

Позиція Єврокомісії

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен після неформальної зустрічі міністрів енергетики 27 країн ЄС минулого місяця заявив, що важливо дотримуватися тимчасових і чітко спрямованих заходів. Він закликав уряди використати надану їм фіскальну гнучкість для інвестицій у чисту енергетику.

Читай нас у