Президент Кипра Никос Христодулидис, прибыв на саммит Европейского совета в Брюсселе, Бельгия, призвал Европейский Союз к большей гибкости, чтобы сдержать рост счетов потребителей за энергию. Он также заявил о поддержке дальнейшей отсрочки внедрения системы торговли выбросами ETS2, сообщает Cyprus Mail.

Призыв к гибкости

По словам Христодулидиса, ЕС должен более гибко подходить к принятию национальных мер. Он отметил, что несколько государств-членов выступают за дальнейшую приостановку внедрения ETS2, и Кипр поддержит эту позицию.

ETS2 — это новая система ЕС по торговле квотами на выбросы. Европейская комиссия планирует распространить ее на выбросы углекислого газа от сжигания топлива в зданиях, автомобильном транспорте и дополнительных секторах, в частности на малые промышленные предприятия, не охваченные действующей системой ETS.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дискуссия о системе выбросов

В рамках ETS2 государства-члены должны платить за выбросы парниковых газов, связанные со зданиями, автомобильным транспортом и другими секторами. ЕС направляет эти средства на климатические и энергетические инвестиции. Постепенное внедрение системы ожидается с января 2027 года до 2028 года, однако в этом году звучали призывы перенести сроки из-за роста расходов на энергию на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и в Европе.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в совместном письме в Еврокомиссию также потребовали временно приостановить действующую систему ETS по всей Европе. По их мнению, это могло бы немедленно снизить для европейской промышленности расходы, связанные с выбросами углерода.

Позиция Еврокомиссии

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен после неформальной встречи министров энергетики 27 стран ЕС в прошлом месяце заявил, что важно придерживаться временных и четко направленных мер. Он призвал правительства использовать предоставленную им фискальную гибкость для инвестиций в чистую энергетику.

Читай нас в