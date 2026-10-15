塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯抵达比利时布鲁塞尔参加欧洲理事会峰会时，呼吁欧盟展现更大的灵活性，以遏制消费者能源账单上涨。他还表示支持进一步推迟实施ETS2排放交易体系，《塞浦路斯邮报》报道。

呼吁保持灵活性

赫里斯托祖利季斯表示，欧盟在采取国家层面的措施时应采取更灵活的做法。他指出，数个成员国支持进一步暂停实施ETS2，塞浦路斯将支持这一立场。

ETS2是欧盟新的排放配额交易体系。欧盟委员会计划将其扩大至建筑、道路运输和额外行业燃料燃烧产生的二氧化碳排放，其中包括未被现有ETS体系覆盖的小型工业企业。

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围绕排放体系的讨论

在ETS2框架下，成员国须为与建筑、道路运输及其他行业相关的温室气体排放付费。欧盟将这些资金用于气候和能源投资。该体系预计将从2027年1月至2028年逐步实施，但今年由于中东和欧洲冲突背景下能源成本上升，出现了要求推迟期限的呼声。

意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼和捷克总理安德烈·巴比什在致欧盟委员会的联名信中，还要求暂时暂停在整个欧洲实施的现有ETS体系。他们认为，这将能够立即降低欧洲工业与碳排放相关的成本。

欧盟委员会的立场

欧盟能源事务专员丹·约根森在上个月与欧盟27国能源部长举行非正式会议后表示，重要的是坚持采取临时且目标明确的措施。他呼吁各国政府利用获准的财政灵活性，投资清洁能源。

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