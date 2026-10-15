Turcja potępiła decyzję Kolumbii o przeniesieniu swojej ambasady w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy. Poinformowało o tym tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podaje Anadolu Agency.

Odniesienie do rezolucji ONZ

Turecki resort spraw zagranicznych oświadczył, że ten krok narusza odpowiednie rezolucje ONZ, w szczególności rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 476 i 478, przyjęte w 1980 roku. W MSZ Turcji uważają również, że decyzja jest sprzeczna z zasadami prawnymi przedstawionymi w opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

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Stanowisko Ankary w sprawie statusu miasta

Tureckie ministerstwo podkreśliło, że Wschodnia Jerozolima jest integralną częścią okupowanego terytorium palestyńskiego. Ankara wezwała Kolumbię do ponownego rozważenia swojej decyzji i zaznaczyła, że państwa powinny unikać kroków, które mogą podważyć historyczny i prawny status Jerozolimy.

W oświadczeniu powtórzono również stanowisko Turcji, zgodnie z którym drogą do sprawiedliwego, trwałego i kompleksowego pokoju w regionie jest utworzenie niezależnego, suwerennego i terytorialnie spójnego państwa palestyńskiego w oparciu o granice z 1967 roku, ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie.

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