Турция осудила решение Колумбии перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявило Министерство иностранных дел Турции, сообщает Anadolu Agency.

Ссылка на резолюции ООН

В турецком внешнеполитическом ведомстве заявили, что этот шаг нарушает соответствующие резолюции ООН, в частности резолюции Совета Безопасности ООН 476 и 478, принятые в 1980 году. В МИД Турции также считают, что решение противоречит правовым принципам, изложенным в консультативном заключении Международного суда ООН.

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Позиция Анкары относительно статуса города

Турецкое министерство подчеркнуло, что Восточный Иерусалим является неотъемлемой частью оккупированной палестинской территории. Анкара призвала Колумбию пересмотреть свое решение и отметила, что государства должны избегать шагов, которые могут подорвать исторический и правовой статус Иерусалима.

В заявлении также повторили позицию Турции, согласно которой путем к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в регионе является создание независимого, суверенного и территориально непрерывного Палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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