W Kalo Chorio na Cyprze zakończyła się finałowa faza ćwiczeń wojskowych Iris 2026. Gwardia Narodowa kraju po raz pierwszy wykorzystała podczas manewrów bezzałogowce oraz systemy przeciwdziałania dronom. Scenariusz zakładał odparcie ataku pozorowanego przeciwnika, kontratak i odzyskanie kontroli nad terytorium.

Jak informuje Cyprus Mail, w ćwiczeniach uczestniczyły również greckie myśliwce F-16 i siły morskie. Piechota zmechanizowana miała zatrzymać natarcie, zadać straty pozorowanemu przeciwnikowi i stworzyć warunki do kontrataku jednostek pancernych wspieranych przez komandosów i lotnictwo.

Sprzęt i bezzałogowce

Podczas manewrów wykorzystano czołgi T-80, bojowe wozy piechoty BMP-3 oraz systemy przeciwpancerne. Śmigłowce bojowe i myśliwce prowadziły rozpoznanie oraz symulowały uderzenia na cele przeciwnika.

Do obserwacji, rozpoznania, gromadzenia danych wywiadowczych i naprowadzania na cele wykorzystano drony H-10 Poseidon, Goliath i Matrice. Osobno zademonstrowano użycie dronów FPV przeciwko celom oraz działanie środków przechwytujących wrogie bezzałogowce. Jednostki operacji specjalnych wykonywały zadania infiltracyjne, snajperzy przeprowadzili pokazowy epizod, a ze śmigłowca AW-139 zademonstrowano swobodny spadek.

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Ocena gotowości

Na morzu okręty patrolowe ćwiczyły przeciwdziałanie zagrożeniu asymetrycznemu. Nadbrzeżny system Exocet MM40 Block 3C przeprowadził wirtualne strzelanie, zaprezentowano także system obrony powietrznej Barak-MX.

Minister obrony Vasilis Palmas oświadczył, że manewry umożliwiły ocenę dyscypliny, gotowości operacyjnej, skuteczności procedur i koordynacji między jednostkami. Powiedział również, że Cypr zamierza w pełni wykorzystać korzyści programu UE SAFE do rozwoju lokalnego przemysłu obronnego.

Szef Sztabu Generalnego Gwardii Narodowej, generał porucznik Emmanuel Theodorou, poinformował, że siły przechodzą do nowego etapu rozwoju. Wśród jego elementów wymienił modernizację środków i infrastruktury, wdrażanie nowoczesnych praktyk, zwiększanie przeżywalności poprzez umieszczanie infrastruktury i działań pod ziemią, a także realistyczne szkolenie personelu.

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