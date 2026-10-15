Кіпр уперше залучив дрони до навчань Iris 2026 — Cyprus Mail

У Кало-Хоріо на Кіпрі завершилася фінальна фаза військових навчань Iris 2026. Національна гвардія країни вперше залучила до маневрів безпілотники та системи протидії дронам. Сценарій передбачав відбиття атаки умовного противника, контратаку та повернення території під контроль.

Як повідомляє Cyprus Mail, у навчаннях також брали участь винищувачі F-16 Греції та військово-морські сили. Механізована піхота мала зупинити наступ, завдати втрат умовному противнику й створити умови для контратаки бронетанкових підрозділів за підтримки командос і авіації.

Техніка та безпілотники

Під час маневрів застосовували танки T-80, бойові машини піхоти BMP-3 та протитанкові комплекси. Бойові вертольоти й винищувачі проводили розвідку та імітували удари по цілях противника.

Для спостереження, розвідки, збору розвідувальних даних і наведення на цілі залучили безпілотники H-10 Poseidon, Goliath і Matrice. Окремо продемонстрували застосування FPV-дронів по цілях та роботу засобів перехоплення ворожих безпілотників. Підрозділи спеціальних операцій виконували завдання з проникнення, снайпери провели показовий епізод, а з вертольота AW-139 продемонстрували вільне падіння.

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Оцінка готовності

На морі патрульні кораблі відпрацьовували протидію асиметричній загрозі. Береговий комплекс Exocet MM40 Block 3C виконав віртуальну стрільбу, також було представлено зенітну систему Barak-MX.

Міністр оборони Васіліс Пальмас заявив, що маневри дали змогу оцінити дисципліну, оперативну готовність, ефективність процедур і координацію між підрозділами. Він також сказав, що Кіпр має намір повністю використовувати переваги програми ЄС SAFE для розвитку місцевої оборонної промисловості.

Начальник Генерального штабу Національної гвардії генерал-лейтенант Еммануїл Теодору повідомив, що сили переходять до нового етапу розвитку. Серед його складових він назвав модернізацію засобів та інфраструктури, впровадження сучасних практик, підвищення живучості через розміщення інфраструктури й операцій під землею, а також реалістичну підготовку особового складу.

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